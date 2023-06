Giro di fatture false: dieci denunciati

Novi Ligure – Le Fiamme Gialle, in seguito alle indagini della Procura, hanno denunciato, con la declaratoria del fallimento della società implicata, dieci persone coinvolte in un traffico fraudolento architettato da un’azienda dell’alessandrino, leader nel settore del commercio all’ingrosso di macchine operatrici stradali, accertando un giro di fatture false per un valore di circa 16 milioni di euro. I responsabili della truffa emettevano fatture per operazioni inesistenti ad opera di 7 società, pressoché sconosciute al fisco e gestite da soggetti privi di reale capacità economica. A ciò si accompagnava una conseguente sovrafatturazione da parte di società che emettevano a loro volta fatture false, il tutto per contabilizzare costi fittizi in favore della società alessandrina, consentendole una significativa diminuzione dell’utile societario. L’amministratore della società utilizzatrice, già gravato da precedenti specifici, tramite l’utilizzo di fatture false emesse da società “cartiere” con sede nell’hinterland genovese, alessandrino, parmense e vicentino, ha presentato dichiarazioni fraudolente per diverse annualità, sottraendo al Fisco svariati milioni di euro. I proventi dell’attività illecita erano trasferiti in Ungheria e in Slovacchia tramite società “filtro” appositamente costituite e riconducibili ai medesimi soggetti.