Pallacanestro Serie A2 – Monferrato Basket vince comodo e si salva

Casale Monferrato – Fa festa il Palaferraris per la vittoria e la permanenza in categoria del Monferrato basket che chiude la serie sul 3-1 e conquista finalmente la salvezza. Partita dominata fin dal principio dagli uomini di coach Comazzi che segnano a referto 86 punti con top scorer Ellis. Una grande soddisfazione per tutto il popolo Monferrino, in una serata di grande euforia. Spiccano, come già detto, i 20 punti di Ellis e i 18 di capitan Martinoni (con 9 rimbalzi) e Justice. La Novipiù ha fatto la differenza a rimbalzo, strappando ben 13 palloni in più rispetto ai rivali, oltre che dai tiri da dentro l’area. Primo quarto condotto con grande agonismo da Monferrato che vede primeggiare Justice (7 punti) e Bartoli dall’altra parte (7 punti). Finisce 15-9. Secondo questo in cui la squadra di casa prende il largo con grande anticipo e chiude sul +17. Terzo quarto di pura amministrazione che non cambia per niente le sorti dell’incontro. Finisce 64-43. Ultimo quarto che, nonostante le due triple che riavvicinano la squadra di Rajola di Mastellari non regala grandi sussulti. Finisce 86-70 e il prossimo anno sarà di nuovo A2.

Novipiù Casale Monferrato – Mokambo Chieti 86-70

Novipiù Casale Monferrato: 3 Sarto, 4 Ellis, 5 Carver, 6 Mele, 8 Valentini, 9 Formenti, 14 Martinoni, 21 Ghirlanda, 30 Poom, 33 Leggio, 44 Justice. All. Comazzi.

Mokambo Chieti: 8 Mastellari, 10 Reale, 13 Bartoli, 24 Thioune, 26 Jackson, 27 Spizzichini, 33 Serpilli, 34 Roderick, 38 Febbo, 96 Ancellotti. All. Rajola.