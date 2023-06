Anche il Piemonte, dopo il Lazio, nega il patrocinio al Pride: utero in affitto tema divisivo

Torino – Anche il Piemonte nega il patrocinio al Pride: “L’evento – fanno sapere dalla Giunta Cirio – ha un manifesto molto preciso che contiene anche proposte politiche divisive, come ad esempio quella dell’utero in affitto, che non si conciliano col fatto che il patrocinio deve rappresentare le sensibilità di tutti i piemontesi”. Rassegnati i manifestanti: “Non lo abbiamo chiesto – spiega ai cronisti Marco Giusta coordinatore della manifestazione – perché non è mai stato concesso. Quest’anno abbiamo preferito proprio non averlo, in ogni caso, anche per le politiche che la Giunta regionale sta portando avanti”. Insomma, come sempre in Italia, la buttiamo in caciara e ci mettiamo di mezzo la politica. Fatto strano per un evento apolitico e solo di carattere sociale. La verità è che la Regione Piemonte quel patrocinio non lo concede da quattro anni: nel 2019 venne accordato ancora dalla giunta Chiamparino, poi basta.