Arrestata una marocchina di 32 anni responsabile di ben 20 furti

Casale Monferrato – Nella notte tra il 1 e 2 giugno i Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno attuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, che ha visto impiegate 6 autovetture e 12 militari. Durante il servizio i Carabinieri hanno arrestato una donna di 32 anni, di nazionalità marocchina, abitante in città, già raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Vercelli e richiesta dalla locale Procura della Repubblica poiché ritenuta autrice di venti furti, tutti commessi in maniera sistematica e continuata a Casale Monferrato dall’ottobre 2022 all’aprile di quest’anno. I furti sono stati commessi, oltre che a danno di comuni cittadini, anche di esercizi commerciali, spogliatoi delle palestre e delle farmacie, centri ricreativi e locali pubblici. La donna, che si era resa irreperibile, è stata fermata nei giardini davanti alla stazione ferroviaria di Casale Monferrato ed è finita in carcere a Vercelli.

Denunciato anche un albanese di 43 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato nelle vicinanze di un locale pubblico e trovato in possesso di nove grammi suddivisi in altrettante dosi di bamba pronta per essere smerciata. Nel corso della perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato due grammi di marijuana e un bilancino di precisione che sono stati sequestrati. L’operazione degli uomini della Benemerito ha consentito anche di controllare 30 autoveicoli e 45 persone. Un uomo di 54 anni residente nell’astigiano è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari 1,84 g/l.: patente ritirata e auto sequestrata.

Inoltre, durante la stessa notte, è stata elevata una contravvenzione al codice della strada per guida senza patente, di 5.100 euro, nei confronti d’un casalese che era alla guida di un’automobile senza patente perché mai conseguita.