Camion “decolla” in autostrada, camionista ferito ma salvo

Serravalle Scrivia – Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Serravalle Scrivia, stamane verso le 6:45 sulla A7 Milano – Serravalle – Genova un camion che trasportava caffè è uscito di strada finendo giù da una scarpata all’altezza di Busalla poco prima della Galleria Campora in direzione Genova a circa 25 chilometri da Serravalle. Sul posto, oltre a una pattuglia Polstrada, l’automedica del 118, la Croce Rossa di Ronco Scrivia e i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il mezzo. Per fortuna l’autista, pur ferito, è in discrete condizioni. Secondo i primi riscontri risulta che il camion abbia fatto un volo di circa 50 metri, ma l’autista è tornato da solo sulla sede stradale. Ora è ricoverato a Villa Scassi.