Corriere di Fedex schiacciato dal furgone contro un muro: è in gravissime condizioni al Cto di Torino

Vignale Monferrato – Sta lottando fra la vita e la morte il corriere di 58 anni, dipendente della Fedex che, mentre stava effettuando una consegna nel pomeriggio di oggi poco dopo le tre, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato colto da un malore per cui è sceso precipitosamente dal furgone di cui era alla guida che però s’è mosso schiacciandolo contro un muro vicino a Piazza Italia. Oltre agli uomini della Benemerita, sul posto si sono portati l’Elisoccorso, le ambulanze Msb della Croce Verde di Casale e Msa della Croce Rossa. L’uomo, che è in gravissime condizioni, è stato ricoverato d’urgenza al Cto di Torino in codice rosso.