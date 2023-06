A luci spente nella notte in autostrada con droga e tirapugni nascosti nell’abitacolo

Alessandria – Pattuglie di Polstrada Alessandria verso le undici di ieri sera hanno individuato e arrestato un corriere della droga. Gli Agenti sottoponeva a controllo un autocarro che procedeva in direzione Torino, a fari spenti, all’altezza del casello di San Michele sull’autostrada A21. A bordo del mezzo, vi erano un cittadino italiano, conducente e proprietario del veicolo, e un cittadino albanese i quali evidenziavano da subito una particolare agitazione che induceva i poliziotti ad approfondire il controllo e procedere a una perquisizione. I sospetti erano confermati dal rinvenimento d’un panetto di 99 grammi di cocaina pura detenuta in uno zainetto dell’albanese per il quale scattavano le manette per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il camionista invece nascondeva un tirapugni e altri strumenti atti ad offendere quali un machete e una lama tascabile per cui era denunciato per la violazione della normativa vigente sulla detenzione di armi. L’arresto dell’albanese era veniva successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria.