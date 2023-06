Alessandria – Stamane verso le nove e mezza in viale Teresa Michel all’incrocio con Via Donizetti, una Panda di servizio dell’Amag, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Municipale di Alessandria, ha sbandato andando a sbattere contro una serie di auto regolarmente parcheggiate. Non ci sarebbero feriti a parte il conducente della Panda che ha riportato qualche contusione.