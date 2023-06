Alessandria – Una donna di 85 anni è stata trovata priva di vita da alcuni passanti stamane all’alba in Corso Cavallotti vicino alla rotatoria che porta alla stazione. Secondo i primi riscontri, effettuati dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto, sarebbe stata vittima di una caduta dalla finestra del suo appartamento. Sono in corso le indagini per appurare l’esatta dinamica del tragico incidente.

Foto di repertorio