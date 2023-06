Eternit: Stephan Schmidheiny condannato a dodici anni

Novara – Dodici anni di carcere per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny che era al vertice di Eternit. L’imputazione è di omicidio colposo plurimo aggravato in violazione delle norme per la prevenzione sul lavoro, cui si aggiunge la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Stabilite inoltre consistenti provvisionali che dovranno essere versate, non solo alle vittime, ma anche alle associazioni e ai sindacati: fra queste un risarcimento di 50 milioni al Comune di Casale Monferrato, 30 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 500.000 euro ad Afeva. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Novara ieri nel tardo pomeriggio dopo l’ultima udienza del processo Eternit Bis e una lunghissima camera di consiglio che si è protratta per quasi sette ore: il miliardario svizzero era accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone nel territorio di Casale Monferrato per mesotelioma, il micidiale tumore causato dell’amianto. Alla fine Schmidheiny è stato condannato per omicidio colposo con colpa cosciente: questa derubricazione comporta però che molte di quelle morti, avvenute da più di quindici anni, siano ormai purtroppo considerate prescritte.

In sintesi Schmidheiny è stato condannato per circa 150 morti d’amianto, mentre è stato assolto con formula piena per 46 casi perché il fatto non sussiste.

