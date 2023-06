Gira l’Italia in monopattino, ma glielo “fregano” ad Alessandria

Alessandria – Già ai primi di giugno del 1800 Alessandria fece parlare di sè a causa della ricognizione napoleonica del capo dei prefetti dell’Impero Francese. Napoleone Bonaparte si era fermato alle porte della città col suo esercito e aveva chiesto al prefetto di indagare per sapere se il posto fosse sicuro. Ma dopo la ricerca il prefetto si precipitò dall’Imperatore e gli disse più o meno così: “Maestà bisogna andar via di qui perché ad Alessandria, oltre a circa 15.000 soldati, vivono tremila puttane e circa mille ladri”. “Toccate i cavalli” avrebbe detto senza esitare Napoleone – anche se la frase sarebbe stata pronunciata a Pozzolo Formigaro prima di accamparsi a Torre Garofoli – e i Francesi se ne andarono in tutta fretta. Ebbene la storia si ripete poiché Stefano Giusto (nella foto), un agente della Polizia Municipale di Venezia, aveva appena fatto un bel giro turistico in Italia sul suo monopattino elettrico e martedì ha fatto tappa ad Alessandria. Una tappa che ha confermato la tradizione perché qualcuno, in Via Dante, il monopattino gliel’ha fregato. L’amico veneziano era a pranzo in trattoria e si era piazzato davanti alla vetrina per controllare il suo monopattino parcheggiato fuori ma quando è andato a pagare alla cassa gliel’hanno portato via. La denuncia è scattata immediatamente mentre il titolare del locale ha il filmato girato dalle telecamere di sicurezza in cui si vede un ragazzo che ci sale sopra e scappa. Per tornare a casa il Club Monopattini Torino ha prestato a Giusto un monopattino.

Foto de La Stampa