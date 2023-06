Avrebbe ucciso la compagna a coltellate e poi ha tentato il suicidio

Incisa Scapaccino – Avrebbe ucciso la compagna a coltellate. La vittima è Floriana Floris, 49 anni, agente di commercio milanese. I Carabinieri l’hanno trovata al piano terra riversa in una pozza di sangue, supina, con una ferita alla gola e molte coltellate alla schiena. Il presunto assassino, Paolo Riccone, 57 anni, è cresciuto a Incisa Scapaccino, ma ha sempre vissuto lontano dal suo paese. A Torino per gli studi, Milano e Roma dove lavora come ingegnere, consulente di enti pubblici, esperto di analisi economiche e sviluppo locale. Al momento è sospettato di aver ucciso a coltellate la sua compagna e di averla poi vegliata per due giorni, anche se ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. “Non sono stato io. L’ho trovata morta rincasando”, ha detto ai carabinieri che lo hanno trovato in stato confusionale, disteso sul letto coi vestiti al piano di sopra, con tagli non profondi ai polsi. In casa c’erano anche un gatto, trovato a vagare al piano terra, e un cucciolo di pastore tedesco, trovato dai Carabinieri rinchiuso in una stanza, affamato e assetato. L’uomo è stato portato in ospedale e ricoverato in osservazione, piantonato dai carabinieri. A suo carico, non sono stati adottati provvedimenti. Trasportato in ambulanza all’ospedale di Asti, è stato ricoverato in osservazione, in stato confusionale, piantonato dai militari. Già in passato aveva tentato di togliersi la vita. Il 2 maggio scorso era morto suo padre, Gino, il meccanico e benzinaio del paese, un comunista fervente. Ha fatto tanti sacrifici per far studiare Paolo di cui era molto orgoglioso. Paolo, a causa delle pessime condizioni di salute del padre, si era trasferito un anno fa nella casa di famiglia. Faceva su e giù, seguendo gli appuntamenti. Paolo e Floriana convivevano da alcuni anni. Lui era rimasto vedovo. La moglie, assistente del Pd romano, era morta di tumore un decennio fa. Lui ne era rimasto sconvolto. A dare l’allarme è stata la figlia di lei, Alice, ventenne. Ha chiamato i soccorsi da Milano, dove vive, perché da due giorni non riusciva a mettersi in contatto con la mamma né con il suo compagno. La procura competente, quella di Alessandria, non ha ancora formalizzato accuse. “Il quadro della vicenda non è ancora chiaro. Dobbiamo aspettare l’autopsia per trarre delle conclusioni”, dicono cauti gli investigatori, coordinati dalla pm Eleonora Guerra. Stando ai primi riscontri, l’aggressione risalirebbe a mercoledì scorso.