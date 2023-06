Inaugurata una nuova ambulanza per Castellazzo Soccorso

Alessandria – Stamane nel cortile di Palatium Vetus c’è stato il taglio del nastro per la nuova ambulanza in dotazione a Castellazzo Soccorso. L’automezzo è stato acquistato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha sempre rivolto particolare attenzione alle esigenze degli enti e delle associazioni che operano nell’ambito del pubblico soccorso e della Protezione Civile.

Il dono di una ambulanza è sempre particolarmente impegnativo dal punto di vista economico – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – ma il valore di questo automezzo è inestimabile per la salvezza di vite umane. La tempestività del soccorso è fondamentale soprattutto in situazioni di emergenza quali quelle che richiedono l’intervento del 118 e la Fondazione non ha esitato a fare la sua parte quando Castellazzo Soccorso ha illustrato le motivazioni della richiesta. Auguro buon lavoro a tutti gli operatori che svolgono questo delicato e indispensabile compito.

La nuova ambulanza dotata di tecnologie all’avanguardia, sarà operativa H24 a esclusivo servizio emergenza 118 e andrà a implementare il parco mezzi di Castellazzo Soccorso, rendendo sempre più efficace ed efficiente il servizio reso alla comunità.

Un sincero ringraziamento è stato espresso dal presidente di Castellazzo Soccorso, Francesco Zanini alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e al suo Presidente per la sensibilità e la generosità dimostrate.