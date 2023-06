Labrador muore al posto del padrone investito da un pirata della strada

Casale Monferrato – Un cane Labrador è morto sul colpo investito da un’auto condotta da un uomo che non si è fermato. L’animale era sulle strisce in viale Marchino per la passeggiata giornaliera e pare che, di fronte al pericolo, non abbia tentato di ritrarsi ma si sarebbe messo davanti al suo padrone, un uomo del Salvador residente in città, morendo al suo posto. L’incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio verso le sette. L’uomo è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Per fortuna non ha riportato ferite gravi, ma è ancora in ospedale per accertamenti. Sul luogo è intervenuta la polizia locale che sta lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e, grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza, individuare l’investitore.