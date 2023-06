Nel bordello astigiano “Made in China” si distribuiva anche il falso Viagra

Asti – In quella casa di appuntamenti se ne sono viste di tutti i colori. Ieri pomeriggio gli agenti di Polizia che conducono le indagini hanno trovato perfino delle scatolette di falso Viagra. Sono state trovate dalla polizia anche nell’alcova di Torino gestita dalla stessa gang di origine cinese smantellata mercoledì dalla polizia astigiana che conduceva anche quella di Asti. Secondo le prime indiscrezioni i poliziotti avrebbero

scoperto quattro alloggi in cui si prostituivano donne cinesi, uno ad Asti in via Comentina 9, a poca distanza dalla scuola elementare, e tre a Torino. Le pillole erano fornite ai clienti che volevano migliorare le prestazioni sessuali: se sarà accertata una produzione illegale, scatteranno nuove accuse. Ieri pomeriggio ci sono stati anche i primi interrogatori. Il gip Francesca Di Naro, in tribunale ha sentito Jianhong Huang, 49 anni, nei confronti della quale aveva firmato un’ordinanza di custodia in carcere per sfruttamento della prostituzione. È il personaggio principale dell’indagine: per mesi avrebbe gestito l’appartamento astigiano rispondendo alle telefonate dei clienti, decidendo la pubblicazione degli annunci sul web e facendosi consegnare gli incassi dalle ragazze che si alternavano nell’alloggio. Convalidato il fermo di Dan Hong, 42 anni che era stata trovata mercoledì nell’appartamento di via Comentina. Secondo la Polizia, Hong sarebbe subentrata negli ultimi mesi a Huang nella gestione della casa d’appuntamenti. Il giudice Di Naro, dopo l’udienza di convalida ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere anche per Hong. Entrambe le donne restano quindi nel carcere delle Vallette di Torino. Tra lunedì e martedì gli interrogatori di garanzia degli altri tre personaggi per i quali sono state disposte misure cautelari: Furio Ardissone, 68 anni, torinese, che avrebbe aiutato la gang cinese ad affittare tre alloggi adibiti ad alcove nel quartiere di Barriera Milano ed è agli arresti domiciliari, Artan Sulaj, 54, astigiano di origine albanese, proprietario dell’appartamento di via Comentina, per il quale è stato disposto l’obbligo di firma in questura come per Meijuan Luo, 52, presunta assistente di Huang.