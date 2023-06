È suonato l’ultimo campanello, la scuola è finita, tutti (quasi) in vacanza

Alessandria – Ieri è suonato l’ultimo campanello, la scuola ha chiuso per riprendere a settembre. La scuola dell’infanzia a gestione comunale chiuderà venerdì 30 giugno. In particolare vanno in vacanza tutti gli alunni delle scuole statali, quindi elementari, medie e superiori, oltre alle materne a gestione statale. Per moltissimi studenti la fine della scuola deve ancora arrivare, cioè per chi deve sostenere gli esami: i ragazzi che affrontano quello di terza media e quelli alle prese con la maturità. Per le terze medie gli scritti di italiano e matematica (quelli di inglese, saltati con il covid, sono sospesi ancora per quest’anno) sono in calendario tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Entro fine mese termineranno gli orali, che di solito si svolgono a partire dalla “tesina” tematica. Per la maturità l’appuntamento è per le 8,30 del prossimo giovedì 22 giugno, quando per tutti ci sarà la prima prova scritta, quella di italiano. Poi sarà la volta della seconda prova e dell’orale, con date e modalità diverse per i vari indirizzi. In provincia di Alessandria i candidati sono circa 3.000. Per quanto riguarda gli indirizzi, la rappresentanza più numerosa alla maturità sono i licei, con circa il 50% degli esaminandi. In testa ci sono gli scientifici, poi i tecnici e i professionali.