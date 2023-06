La Ferrari torna a vincere anche grazie al tortonese Pier Guidi

Le Mans (Luca Pellegrini) – Alessandro Pier Guidi da Tortona insieme a James Calado e Antonio Giovinazzi vincono con Ferrari il centenario della 24 Ore di Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. I due italiani ed il britannico svettano nella classica francese nella graduatoria assoluta, un traguardo che mancava dal 1965 al Cavallino Rampante. Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8) completano al secondo posto, Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook (Cadillac Racing #2) conquistano l’ultimo gradino del podio. Ferrari festeggia la prima vittoria assoluta nel FIA WEC 2023 con la nuova 499P, il marchio italiano non correva da 50 anni nella classe regina dei prototipi. La Rossa firma Le Mans nel migliore dei modi, l’auto #51 ha gestito al meglio il finale non lasciando spazio alla Toyota #8, sconfitta dopo una lunghissima lotta. I giapponesi, traditi da un testacoda a 1h e 30 dalla fine, cedono il primato agli italiani, dopo aver dominato le ultimi stagioni nel Mondiale, e non solo, perché arriva la prima sconfitta per il team diretto da Kamui Kobayashi. Festa anche in Cadillac Racing per il primo podio nel FIA WEC, gli americani hanno concluso anche al quarto posto grazie a Jack Aitken/Renger van der Zande/Sébastien Bourdais (Cadillac Racing #3). In LMP2, Inter Europol Competition trionfa con Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa #34, mentre in GTE festeggia nuovamente Corvette Racing con Nico Varrone/Nicky Catsburg/Ben Keating #33.

Foto in alto dal Team Ferrari