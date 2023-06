Sarà inaugurata domani all’ospedale di Tortona la nuova Riabilitazione

Tortona – Sarà inaugurata domattina all’ospedale Santi Antonio e Margherita la nuova Riabilitazione e il direttore generale dell’Asl Luigi Vercellino (nella foto) comunicherà l’assegnazione ai privati del nuovo reparto, del Pronto soccorso e di alcuni servizi ambulatoriali. Il cantiere per la realizzazione del nuovo reparto era stato aperto nel 2021 al secondo piano, dove un tempo c’era Ortopedia. Con una spesa di 3,5 milioni di euro il reparto ospiterà venti pazienti in degenza e sarà arricchito con una palestra dotata anche di attrezzature che opereranno in assenza di gravità e in modalità virtuale.