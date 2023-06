1,5 tonnellate di pellet non a norma e pericoloso per la salute sequestrato a Tortona

Tortona – Le analisi effettuate da Arpa Torino hanno confermato che il pellet sequestrato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza non è conforme alla normativa “Enplus” che identifica pellet dagli elevati standard qualitativi, una migliore capacità calorifera ed un minor impatto ambientale in quanto inquina meno l’aria. Infatti i sacchi contenenti il pellet sequestrato dalle Fiamme Gialle di Tortona riportavano tutti il marchio di certificazione “Enplus” contraffatto. Il sequestro ha interessato 1,5 tonnellate di pellet non a norma prodotto nell’Europa dell’Est e distribuito sul mercato da punti vendita gestiti da cinesi. Inoltre Arpa Torino ha anche evidenziato che quel pellet è risultato pericoloso per la salute in quanto contenente materiale ritenuto cancerogeno in quantità di gran lunga superiore al limite previsto dalle Autorità Sanitarie. Dopo il sequestro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Alessandria.