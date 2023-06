Consegnati i “Patentini per lo Smartphone” alla presenza del questore

Alessandria – Il 6 giugno nell’Aula della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Alessandria sono stati conferiti i patentini per lo smartphone alla presenza del Questore di Alessandria, dottor Sergio Molino e del direttore della S.A.A., dottor Michele Mollo, nell’ambito del progetto per l’uso consapevole, da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado, del telefono cellulare che ha visto coinvolti la Polizia Postale, l’Asl di Alessandria, l’Arpa Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sede di Alessandria. La proposta formativa ha coinvolto 1340 studenti di 17 Istituti comprensivi e 15 nuovi docenti formatori – che si aggiungono ai 32 già attivi – i quali hanno frequentato il corso, organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, presso l’I.I.S. “Vinci-Nervi- Fermi” di Alessandria, scuola polo provinciale per il bullismo/cyberbullismo. La cerimonia ha coinvolto i dirigenti scolastici e i docenti referenti che hanno ricevuto dalle Autorità i patentini da consegnare agli studenti. Due classi dell’Istituto Paolo e Rita Borsellino di Valenza, in rappresentanza di tutti i partecipanti hanno ricevuto direttamente il patentino. Nei giorni seguenti, l’8 e il 9 giugno, la cerimonia di consegna è proseguita all’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Ovada, all’Istituto Comprensivo C. De Simoni di Gavi e all’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Alessandria (compreso “Vivaldi” di Via Parma) anche con la partecipazione di Funzionari e del personale specializzato della Questura di Alessandria, Ufficio Minori.