Da Csvaa – Ritorna ad Alessandria la 24 ore di pallacanestro di Borgo Rovereto per la XVIII edizione

Si rinnova l’appuntamento con la 24 ore di pallacanestro di Borgo Rovereto giunta ormai all’edizione n. 18. La manifestazione si svolgerà dalle ore 12:00 di sabato 17 alle ore 12:00 di domenica 18 giugno 2023 ad Alessandria nell’area polisportiva “Rovreto Central Park” (“Ex Gil” – area Provveditorato agli Studi, Corso Monferrato) ed è proposta dall’Associazione Alter Ego, Rovereto Central Park e Csvaa, nell’ambito degli eventi “Sport è solidarietà”, organizzata, come ogni anno, da un gruppo di appassionati, giocatori ed ex giocatori di squadre locali, col patrocinio del Comune di Alessandria. Ormai è un appuntamento fisso, nato nel 2006, molto atteso non solo dai giocatori di basket della provincia ma da moltissimi appassionati. È prevista una quota di iscrizione di 10 euro che darà diritto al ritiro della canottiera da gioco il giorno stesso del torneo.

Si tratta d’una manifestazione a scopo benefico, il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dell’Associazione “Nessuno Escluso – ambulatorio medico”.

“Nessuno Escluso”, ricordiamo, opera in coordinamento col Centro di Ascolto per offrire prestazioni gratuite di Medicina generale e specialistica, di Ginecologia e di Odontoiatria. Si rivolge primariamente a tutte quelle persone che, seppur presenti sul territorio comunale, non hanno accesso al medico di base poiché non residenti, senza fissa dimora e stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale o comunque temporaneamente presenti.

L’evento sportivo sarà una vera e propria “non stop di basket”, un’unica “partita non stop” nella quale si affronteranno due squadre, facendo ruotare gli atleti durante le 24 ore.

All’atto dell’iscrizione gli atleti potranno scegliere il turno di gioco e l’orario preferito.

All’interno dell’Area “Rovereto Central Park” sarà allestito uno spazio ristoro, un’area relax e uno spazio musica e intrattenimento per il divertimento di tutti.

Confermata la presenza, come tutte le passate edizione, degli atleti di Special Olimpics.

L’invito è quindi per tutti, atleti e non, a condividere questo momento di sport, partecipazione e divertimento.

Segreteria organizzativa e info: 347.6451192, 347.1581799