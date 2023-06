Va a fuoco il tetto di una palazzina: nessun ferito

Valenza – Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti in Via di Porta Casale 5 per un incendio al tetto di una palazzina di quattro piani. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato circa 200 metri quadri di copertura, ed è stato necessario l’utilizzo di una piattaforma aerea dei Vigili del Fuoco di Casale per effettuare le opere di spegnimento e bonifica in sicurezza. Per fortuna non risultano persone coinvolte. Sul posto anche il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, per il coordinamento delle squadre e Carabinieri di Valenza. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme verso le 16,30.