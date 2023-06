Attentato incendiario al CISA di Tortona

Tortona – Stamane intorno alle sei un uomo a volto coperto ha cosparso di benzina l’ingresso del C.I.S.A. (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) in Via Milazzo 1 e gli ha dato fuoco. A distanza di due mesi il consorzio ha subito il secondo danneggiamento incendiario, in quanto il 18 aprile era stato incendiato il bidone della plastica di fianco all’ingresso secondario. Come allora, anche stavolta le fiamme non hanno toccato gli uffici e i danni sono rimasti circoscritti all’esterno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio dei Carabinieri. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’accaduto.