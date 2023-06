Inaugurato all’ospedale di Tortona il nuovo reparto di Rianimazione gestito dai privati

Tortona – Ieri è stato aperto all’ospedale il nuovo reparto di Rianimazione gestito con la partecipazione di aziende private quali Codes, il Gabbiano e Medical Line Consulting per un contratto che vale 49,5 milioni di euro per i prossimi 9 anni. Si dice che in questo modo si migliori l’efficienza. A questo proposito è previsto un sistema di accoglienza con lo sviluppo d’una piattaforma ambulatoriale integrata tra le attività del presidio e quelle del distretto, riorganizzato il Pronto soccorso, integrandolo con la rete provinciale Emergenze e con la rete territoriale, destinato verso la casistica a minore complessità. La maggior parte dei sistemi è robotizzata sono robotizzati per i pazienti più gravi.

Foto in alto tratta da La Stampa