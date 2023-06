Muliere se ne frega di Berlusconi

Novi Ligure – Non si capisce perché il sindaco Rocchino Muliere non abbia rispettato la direttiva dell’Ue e del Governo di esporre su tutti gli edifici pubblici del territorio Ue, Italia compresa ovviamente, la bandiera a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa di un grande statista come Silvio Berlusconi. Cominciamo male signor sindaco. E ci chiediamo se sia stato informato di questa decisione quel simpaticone di Gianfilippo Casanova (a sinistra) – l’amico delle aziende, delle banche e di Confidustria – attuale suo importantissimo assessore. Non crediamo che sia d’accordo con lei, Muliere, ma probabilmente tace per non rimetterci il posto da assessore e il gettone (sa, i discendenti di Giacobbe sono sempre stati molto sensibili ai denari; vero assessore Tedeschi, vero signora Porta? Voila, così, finalmente, la marocchina Rachida, che è un’araba, sa in che covo è finita). Gli è che il signor Muliere, per motivi che a noi sfuggono (ma noi siamo persone semplici e a certi livelli non arriviamo), ha evitato di attenersi alla decisione dell’Ue e del Governo Italiano incorrendo in una violazione dei propri doveri d’ufficio ma, soprattutto, ha commesso una gravissima violazione istituzionale. Boh? Viceprefetto Ponta (a destra) può provvedere per favore?