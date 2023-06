Tir esce di strada tra Astuti e Quargnento: traffico bloccato

Astuti (Alessandria) – Prima di uscire di strada e ribaltarsi nel fosso, aveva abbattuto un palo della luce e uno del telefono. È finita così la folle corsa di un Tir che stava tornando da Quargnento, dove aveva appena scaricato la merce nella zona industriale, diretto ad Astuti di Alessandria. Per fortuna non ci sono stati feriti. L’incidente si è verificato verso mezzogiorno. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno rimosso il pesante veicolo, gli agenti della Polizia Municipale per verificare la dinamica dell’incidente e una squadra del 118 che si è limitata a visitare il camionista che ha rifiutato il ricovero all’ospedale. La strada è stata chiusa al traffico onde permettere le operazioni di recupero.