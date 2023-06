Un dirigente d’azienda sarà l’assessore di riferimento della giunta di sinistra di Rocchino

Novi Ligure – Stamane alle 11:00 in Municipio ci sarà la presentazione della giunta del nuovo Sindaco Rocchino Muliere (Pd). Con beneficio d’inventario la sorpresa è quella dell’ex funzionario di Confindustria Gianfilippo Casanova, eletto nella lista 20xNovi, che sarà assessore all’urbanistica. 68 anni, novese, laureato in Giurisprudenza, Casanova è stato per 12 anni (1981-1993) funzionario di Confindustria ad Alessandria, quindi dirigente in varie aziende quali la Paglieri Spa e la Paglieri Sell System Spa. Dal giugno 2016 ad aprile 2019 è stato vicedirettore generale della Dpv Flex Srl del gruppo DP&V che opera nel settore della logistica e del marketing operativo. Attualmente è Presidente di F.G.A. ST. George Srl, società che gestisce un’attività di ristorazione nel centro storico di Novi Ligure.