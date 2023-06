Berlusconi sarà cremato a Valenza

Valenza – Mentre la giunta di Trinariciuti e Tritettute (perché, come spiegava il grande Giovannino Guareschi: son proletarie, fanno tanti figli e hanno tre tette invece di due) di Novi Ligure (Noeuve) se ne frega del Lutto Nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, l’Italia si ferma per l’ultimo saluto all’Uomo che ha fatto la storia della politica, dello sport, della televisione e dell’imprenditoria. Silvio Berlusconi sarà cremato nel Tempio Crematorio “Panta Rei” di Valenza. La salma è attesa, tra domani e dopodomani. Le sue ceneri saranno collocate nel Mausoleo che lo stesso Cavaliere ha fatto costruire all’interno di Villa San Martino, ad Arcore, dove già si trovano le ceneri del padre Luigi e della madre Rosa. Oggi pomeriggio alle tre ci sarà il Funerale di Stato in Duomo a Milano, in una giornata di lutto nazionale. Ma a Noeuve non lo sanno e non mettono le bandiere a mezz’asta.

