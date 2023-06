Da Croce Rossa Italiana di Valenza-Alessandria – Grande successo della quarta edizione di “Calcio Balilla Umano”

Giusy Nicolosi, responsabile dell’unità territoriale di Valenza Croce Rossa Italiana di Alessandria, si ritiene estremamente soddisfatta di questa 4° edizione del torneo di calcio balilla umano che ha ottenuto i seguenti risultati:

50 Volontari della Cri Valenza impiegati nel progetto;

10 i mezzi in esposizione ambulanze, fuori strada, mezzi pesanti, oltre all’ ambulatorio mobile che è l’ultima creatura di Cri Valenza;

300 pasti cucinati dalla cucina mobile di Cri Valenza, con l’aiuto del “Gruppo Alpini Valenza”;

400 i visitatori all’interno della fornace per vedere il torneo;

40 bambini che hanno usufruito dell’area bimbi, gonfiabili, pony del centro ippico “La Fonte”, giochi a cura dell’associazione “Mano nella Mano” e i “Trucca Bimbi” della Cri Valenza;

due i bar di Valenza che hanno soddisfatto le esigenze del pubblico, Garage 156 e Bar il Chiosco.

La giornata è iniziata alle 9 con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza del vice prefetto Francesco Farina, del consigliere provinciale Cristian Scotti, dell’onorevole Lino Pettazzi, dei sindaci di Bassignana Eleonora Vischi e Rivarone Elisabetta Tinello, e del presidente della Croce Rossa Italiana di Alessandria Marco Bologna, oltre ad autorità militari e religiose.

Impossibilitato a presenziare il consigliere regionale Marco Gabusi che ha fatto pervenire all’Unità di Valenza le sue congratulazioni per il lavoro svolto.

Ospite d’eccezione per Cri Valenza la signora Anna Marocco figlia dell’Ispettrice Nazionale delle “Sorelle Volontarie” Liliana Faccaro in Marocco, bassignanese d’origine.

Durante la cerimonia dell’Alzabandiera la signora Marocco ha omaggiato la Cri Valenza d’una targa e alcune fotografie della compianta mamma che saranno custodite in sede

Il torneo e stato vinto da: