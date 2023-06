Da Egea Spa – Piena collaborazione con le Fiamme Gialle

In ordine alle odierne notizie di stampa relative alla richiesta di acquisizione di documentazione da parte della Guarda di Finanza di Torino, Egea S.p.A., in persona del Presidente Pier Paolo Carini comunica di aver collaborato e pienamente soddisfatto tale richiesta nella massima trasparenza, mettendosi serenamente a disposizione per qualsivoglia ulteriore richiesta di informazioni.

EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente Spa

Sede legale: Via Vivaro n. 2

Sede amministrativa: Corso N. Bixio n. 8 – 12051 ALBA (CN)

Tel. 800 44 10 10 – Fax 0173 441104 – www.egea.it

e-mail: servizioclienti@egea.it

Posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 58.167.200

C.F.e Reg. Imprese 00314030180

P.IVA 01817090044

C.C.I.A.A. CN 45211