Da Fondazione Cral – Grandi Bandi: il terzo incontro sullo sviluppo delle aree Interne

Ultimo appuntamento previsto per giovedì 15 giugno, dalle ore 9 alle 11:30, nella sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo (Piazza Fabrizio De André 76, Alessandria).

Ospiti:

Filippo Tantillo (in videocollegamento), ricercatore territorialista, esperto di politiche del lavoro e dello sviluppo. È stato coordinatore scientifico del team di supporto al Comitato Nazionale per le Aree Interne.

Valentina Torta e Mario Gobello per la Regione Piemonte: Valentina Torta referente del Gruppo di lavoro interdirezionale “Strategia Aree Interne”; Mario Gobello, responsabile Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio – Direzione Competitività del sistema regionale.



In occasione di quest’ultimo evento, avremo modo di presentare la Strategia Nazionale per le Aree Interne e delle politiche innovative di sviluppo e coesione territoriale.

Al termine dell’incontro, sarà inoltre possibile confrontarsi con alcuni professionisti per affrontare singolarmente questioni specifiche.

Il numero di posti è limitato, quindi è necessaria la prenotazione.