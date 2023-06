Da un ex dirigente della “Luese Cristo” – Buona fortuna all’Alessandria Calcio

Buongiorno, sono ormai un ex dirigente “luese” dell’Asd Luese Cristo Alessandria. “Ex” in quanto, per vicissitudini di natura prettamente economica, unitamente all’intero gruppo dirigente “luese”, è stato costretto suo malgrado a dare le dimissioni per fare spazio a una nuova compagine del torinese che si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza con la nostra stessa matricola.

Ho letto il recente pezzo “Grigi: la classica commedia all’italiana” e, con questa mia breve, condivido in particolare quanto accennato a proposito della nostra Luese, non essendo in grado di commentare tutto il resto dell’articolo riguardante il futuro dell’Alessandria Calcio. Vorrei però fare un cenno alle nostre vicissitudini dell’ultimo periodo riguardo al fatto che la nostra Luese, pur rappresentando la seconda forza calcistica di Alessandria, non abbia trovato in zona nessuna forza economica in grado di supportarci in tale frangente, il che ci ha costretto a ritirarci dalle competizioni di Eccellenza. Da notare che nei due anni precedenti la nostra squadra ha brillantemente vinto sia il campionato di Prima Categoria che quello di Promozione, per poi classificarsi nel primo anno di Eccellenza all’ottavo posto.

Indubbiamente merito di chi va in campo, ma è indubbio che la dirigenza prettamente “luese” ha dimostrato amplia saggezza e capacità organizzativa meritevoli di considerazione e, senza nulla togliere a chi sarà chiamato a completare l’assetto futuro dell’Alessandria Calcio, forse avremmo potuto dare qualche buona dimostrazione anche in tale ruolo.

Con tanta amarezza per come sono andate le cose, ma con la volontà di ripartire da subito con una nuova formazione “luese” in Terza Categoria, mi è gradita l’occasione per augurare buona fortuna all’Alessandria Calcio.

Gianni