Dalla Prefettura di Alessandria – Aumentano i casi di teppismo, in atto maggiori controlli

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui ha partecipato anche il Sindaco del Capoluogo, ha approfondito recenti notizie diffuse dalla cronaca locale in merito a episodi di danneggiamento e molestie occorsi ai danni degli esercizi commerciali insistenti nel centro cittadino.

Sulla base delle informazioni in possesso delle Forze di Polizia, è emerso che i predetti episodi, in relazione ai quali non risultano in atto formalizzate denunce, sarebbero riconducibili ad azioni estemporanee addebitabili a gruppi di giovani, al momento privi dei profili di strutturazione riscontrabili nel fenomeno delle cosiddette. “baby gang”.

Ad ogni buon fine, in considerazione della percezione di insicurezza originata da tali comportamenti, è stata comunque disposta una intensificazione dei servizi di controllo del territorio che verranno effettuati anche da agenti appiedati nell’area del centro storico, volti ad intercettare ogni segnale di potenziale criticità, per la conseguente tempestiva adozione di idonee misure.

Particolare impegno verrà, inoltre, dedicato all’organizzazione di iniziative educative e alla promozione di campagne informative e di sensibilizzazione alla legalità, specialmente rivolte alle fasce giovanili della popolazione.