Djokovic contro Djokovic: il tennista serbo a caccia di record per migliorare il suo score

Parigi – Al Roland Garros 2023 è stato tutto un Novak Djokovic Show, perché il tennista serbo ha dominato questo torneo facendo fuori Alcaraz in semifinale (ex numero 1 del ranking ATP) e demolendo Casper Ruud in finale con un secco 3 – 0, agguantando il suo titolo Open numero 23, che gli ha consentito di migliorare il suo stesso record e salire sull’Olimpo del Grande Slam come tennista più vincente in assoluto.

Djokovic domina non solo il ranking ATP ma anche le scommesse sportive del Grande Slam perché ha staccato Nadal a quota 22 titoli, al terzo posto c’è Federer con 20 titoli. Ecco tutti i record che Djokovic ha finalizzato nella sua carriera, comprese le statistiche che ha migliorato contro se stesso con l’ultima vittoria al Roland Garros.

Djokovic è il migliore per vittorie dei big titles

Con 67 titoli complessivi fra Masters 100, ATP Finals, Olimpiadi e tornei del Grande Slam, Djokovic ha migliorato ulteriormente il suo record staccando Nadal a quota 59 e disputando ben 98 finali in questa categoria così complessa. Il campione serbo è il tennista più vincente nei big titles e ha realizzato record di un certo peso.

Nel 2015 ha vinto 10 big titles in una stagione, nel 2011 8 titoli. Attualmente è il tennista più vincente in carriera con 94 titoli ATP e si piazza al terzo posto della classifica all time a pari merito con Ivan Lendl. In questa classifica al secondo posto c’è Federer a quota 103 titoli ATP e al primo posto c’è Jimmy Connors con 109 titoli ATP vinti in carriera.

Gli altri record assoluti di Djokovic

Con 388 settimane al numero 1 del ranking ATP, l’asso serbo è il migliore in assoluto, al secondo posto c’è Roger Federer con 310 settimane al top della classifica.

Nelle quote tennis sui più forti al mondo che dominano il ranking ATP il campione serbo non ha rivali.

Il filotto più lungo di permanenza al top nella classifica ATP è di 237 settimane consecutive, record assoluto di Federer. Un altro record di Djokovic è di 122 settimane consecutive al top nel ranking, sempre lui al sesto posto di questa classifica con 86 settimane consecutive al numero 1. Anche al tredicesimo posto a pari merito con John McEnroe, c’è Djokovic con un filotto di 53 settimane al numero 1 del ranking ATP.

Il numero 1 serbo ha disputato 59 match contro Nadal fissando anche il record della rivalità con il maggior numero di partite, di cui 30 vittorie contro le 29 di Nadal. Contro Federer Djokovic ha combattuto in campo 50 volte, vincendo 27 match. Le gare contro Andy Murray sono 36 e le vittorie per il serbo sono 25.

In totale sono 149 le settimane al secondo posto del ranking ATP per Djokovic e attualmente è il tennista che ha guadagnato di più in assoluto, sfiorando i 165 milioni di dollari nel 2022.