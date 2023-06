San Michele (Alessandria) – Nel pomeriggio di ieri verso le quattro un detenuto del carcere di San Michele si è scagliato contro un agente di custodia impugnando un manico di scopa e colpendolo alla testa. L’agente è finito in ifermeria. In una nota del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) si legge: “Dall’inizio del 2023 abbiamo contato 110 giorni di prognosi assegnati ai nostri colleghi. La tendenza degli attacchi è in costante aumento, serve più personale”.