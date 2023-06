Ventimila famiglie piemontesi non riescono a pagare l’affitto

Torino – Secondo gli ultimi dati pubblicati da Sunia Piemonte (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), attualmente sono 6.000 le persone che in tutta la regione hanno fatto domanda per una casa popolare, ma che sono ancora in attesa di risposta. Dietro di loro ci sono almeno altri 20.000 nuclei familiari che non possono permettersi un affitto. Solo ad Alessandria sarebbero più di 400 le famiglie morose. Tutto ciò mentre a Torino risultano vuote quasi 50.000 case, e in Piamonte sarebbero necessari dai 30 ai 50mila alloggi in più. Sono ben 8.000 le famiglie piemontesi che hanno beneficiato del fondo per la morosità incolpevole. Ora molte di queste famiglie rischiano di essere sfrattate. Non è finita: sono 52.000 gli alloggi sociali in tutto il Piemonte, di cui il 94% gestito da Atc. La maggioranza risale agli anni ‘60-’70.