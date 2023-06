Golf tampona un Tir sulla Casale-Valenza

Casale – Solo qualche ammaccatura e qualche ferita per il conducente della Golf che stamane verso le otto ha tamponato un Tir all’altezza del concessionario Ford lungo la strada Casale-Valenza. Il traffico non ha subito gravi rallentamenti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, una squadra del 118 che ha soccorso l’automobilista poi trasportato all’ospedale per accertamenti e la Polizia municipale che ha effettuato i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.