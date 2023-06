L’assessore allo Sport Moro è in conflitto d’interessi: la Lega è pronta a fare un esposto in Prefettura

Novi Ligure (Franco Traverso) – La delega assegnata all’assessore comunale di Novi Ligure Stefano Moro a Sport e Promozione Sportiva finirà molto probabilmente sul tavolo del Prefetto. La segnalazione sarà effettuata dalla Lega e riguarda un possibile conflitto di interessi tra l’incarico e il ruolo di giocatore senior e dirigente responsabile oltre che membro del direttivo della Novi Pallavolo ricoperto da Moro. È stato evidenziato che la duplice posizione di “controllore” e “decisore” (nella sua qualità di assessore), e quella di “controllato” e “beneficiario” di contributi pubblici (nella sua qualità di dirigente di un’associazione sportiva) è inaccettabile. Anche se le due cariche ricoperte non sono “a priori” incompatibili, nel momento in cui capita che occorra prendere una decisione (ad esempio votare un provvedimento amministrativo o una delibera) in cui siano coinvolti sia gli interessi pubblici rappresentati dall’assessore Moro che interessi di parte rappresentati dalla carica di dirigente dell’associazione (ad esempio approvando un progetto di cui è beneficiaria l’associazione sportiva), e in tutti quei casi in cui si trattino anche indirettamente gli interessi dell’associazione stessa, occorre astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione e far presente la propria condizione di conflitto. È una questione di principio, ma ai compagni non interessa. Credono di essere intoccabili. Gli è che l’aria è cambiata ed è meglio che facciano i bravi. Quindi Moro deve decidere: o dà le dimissioni da dirigente sportivo, o da assessore.

Non si scappa, Muliere.

Non si scappa più.