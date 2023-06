Riccone confessa: “Ho ucciso Floriana”

Alessandria – Ieri Paolo Riccone, 57 anni, il principale sospettato dell’uccisione della sua compagna Floriana Floris, 49 anni, nella loro abitazione di Incisa Scapaccino, ha confessato davanti al Pm della Procura della Repubblica di Alessandria Eleonora Guerra: “L’ho uccisa io: ho avuto un raptus”. Era stato ricoverato all’ospedale venerdì scorso, quando il delitto era stato scoperto, perché aveva ingerito un mix di psicofarmaci oltre ad alcune tazze di candeggina che avevano causato ustioni in bocca e al tratto digerente. Questi particolari, insieme alle ferite da arma da taglio ai polsi, farebbero pensare a un tentativo di suicidio non riuscito. L’omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno, scoperto solo due giorni dopo in seguito all’allarme lanciato dalla figlia della donna, Alice di 20 anni, residente nel milanese, che aveva chiamato la madre al telefono senza avere avuto risposta. Stando alle ipotesi degli inquirenti alessandrini, Paolo Riccone avrebbe ucciso la compagna all’ora di cena, nel tinello al piano terra, impugnando due coltelli da cucina, con 30 coltellate.