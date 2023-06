Dai Testimoni di Geova – Cos’è la pazienza?

In un’epoca caratterizzata dal “tutto e subito”, stress e scarso autocontrollo, la pazienza non è più considerata una virtù. Per molti essere pazienti significa rassegnarsi agli eventi della vita. Ma cos’è la pazienza? Essere pazienti può migliorare la nostra vita e i rapporti con gli altri? A queste e ad altre domande risponderà il congresso dei Testimoni di Geova del 2023 dal tema “Siate Pazienti”, in programma questa estate, nella Sala delle Assemblee di Cameri (Novara) al quale sono stati invitati oltre 2000 delegati della provincia.

Da venerdì a domenica si parlerà della pazienza, evidenziandone il valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia. I momenti più attesi saranno il battesimo dei nuovi fedeli, che sarà celebrato sabato mattina, e un video racconto in due parti, che sarà presentato durante le sessioni del sabato e della domenica pomeriggio. Quest’anno, solo in Italia, sono in programma 75 congressi in 14 città. A causa della pandemia, nel 2020 i Testimoni di Geova avevano cancellato i loro eventi in presenza in tutto il mondo e per tre anni li hanno tenuti online in più di 500 lingue. Per ulteriori informazioni sul programma o per trovare le altre sedi e date dei congressi, visitare il sito jw.org e navigare nella scheda “Chi siamo”.