Egea: si cerca di far luce sui bilanci

Asti – Egea Spa, il colosso dell’energia con sede ad Alba, è finita sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica in seguito a una serie di segnalazioni anonime. Di solito non si dà seguito a denunce anonime, ma queste sono circostanziate e molto credibili, certamente scritte da chi conosce molto bene i meccanismi interni della Società. Ecco perché sono subito iniziate le indagini del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, anche tramite perquisizioni nella sede di Alba. Alla fine sono state recapitati quattro avvisi di garanzia per altrettanti destinatari che sarebbero al vertice della Società. Devono rispondere di false comunicazioni al mercato e falso in bilancio. Il periodo sotto inchiesta va dal 2017 al 2021. Ieri era prevista la presentazione di offerte per il salvataggio dell’Egea da parte di A2a e Iren, aziende multiservizi operanti negli stessi settori, ma A2a, ha subito fatto sapere che non ci sarebbero le condizioni per presentare un’offerta di acquisto. Quello che preoccupa è che anche Iren pur con toni più velati, sarebbe sulla stessa strada. Intanto dal mazzo è uscita la carta di un fondo Usa interessato all’acquisizione. I numeri sono spietati: nel 2021 il fatturato ammontava a 1,5 miliardi, debiti verso i fornitori per 101,4 milioni, di cui 74,8 già scaduti, debiti verso le banche da 125 milioni da rimborsare entro giugno. Egea Spa dà lavoro a 1.800 persone, ed è guidata dalla famiglia Carini.