Grigi: Laudicino fa il furbo, ma noi non siamo scemi

Egregio signor Laudicino, qualche pennivendolo ignorante d’un sito scadente, circa un mese fa, le ha attribuito la carica di Direttore Generale del Pistoia Basket, società di cui lei era invece Direttore Marketing. Noi, conoscendo la fonte, abbiamo ignorato la notizia. Quanto invece al ruolo di Direttore Marketing (“non so fare altro”) cioè un’attività di cartellonistica, dati i tempi caratterizzati da grandi e veloci cambiamenti, è meglio che studi e si aggiorni, invece di raccontarla. Quanto poi alle sue strategie di marketing, descritte minuziosamente da lei e dal suo amico Gastini, se ci segnala un’idea originale che non conosciamo, la ringraziamo perché, evidentemente, ci era sfuggita. Una cosa invece riteniamo che lei abbia imparato subito, benchè non sia una novità neppure quella: qui da noi basta raccontarla bene e dire che pulsa “un cuore grigio” e tutte le porte si aprono, come per magia. Anche in questo però è stato preceduto da tanti altri e sarà forse anche per questi motivi che Alessandria è diventata terra di conquista per chiunque. Laudicino vada a lavorare che è meglio – se sa fare qualcosa – e si fermi prima che sia troppo tardi. Per lei e per la sua famiglia.