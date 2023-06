La Mille Miglia dopo 75 anni è tornata ad Alessandria

Alessandria – Ieri mattina la città ha ospitato il transito della quarta e penultima tappa, prima dell’arrivo a Brescia. La 1000 Miglia è partita da Parma puntando dritto alla volta di Milano dove l’arrivo era per l’ora dell’aperitivo in piazza del Duomo. Nel mezzo il transito all’aeroporto di Stradella, l’abbraccio di Alessandria, Novara e Vercelli in quel tratto del Piemonte dove la 1000 Miglia non transitava dal lontano 1948. Stamane, nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura.