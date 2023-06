Formula 1, Gran Premio del Canada: la Ferrari torna competitiva

Montreal – Vince Verstappen che dimostra di essere lui il timone, per ora, di una formula 1 che gli ha regalato 6 vittorie su 8 gran premi disputati fino ad ora. La ricorrenza viene celebrata con un bagno di champagne ad Adrian Newey, l’ingegnere con il tocco magico che ha messo le ali al team dei “bibitari”, accolto nel 2005 in Formula 1 con ironia e scetticismo, dopo aver rilevato la Jaguar Racing. A inizio stagione la Ferrari era partita per interrompere il ciclo blu, e ora si ritrova a sorridere per un quarto e quinto posto. Leclerc e Sainz migliorano rispetto alle due precedenti apparizioni, il livello non è ancora quello da prime posizioni ma i tempi migliorano di gara in gara. Che spreco partire decimo ed undicesimo con una macchina così in forma. In questo giorno di festa per Max, è bello sottolineare che hanno fatto parte della lotta testa a testa anche le due Ferrari, in una gara non brillante, per tutti, ma già abbastanza decisiva. È un ritorno alla competitività sul passo gara che lascia ben sperare. Aver preceduto la seconda Red Bull di Perez è un risultato da non disprezzare. Settimo un ottimo Albon con la Williams, bravissimo a precedere Ocon con l’Alpine, Stroll con l’Aston Martin e Valteri Bottas con l’Alfa Romeo. Secondo un ottimo Alonso, autore del sorpasso decisivo al 23’ giro, quando in fondo al rettilineo che porta ai box ha infilato Hamilton con il Drs, è stato anche bravo a difendersi dal successivo attacco di Lewis e a tenere bene la posizione. Ferrari che non è lontana da una buona condizione ma c’è ancora della strada da percorrere.

Ordine d’arrivo

Verstappen ( Red Bull) Alonso ( Aston Martin) Hamilton ( Mercedes) Leclerc ( Ferrari) Sainz ( Ferrari) Perez ( Red Bull) Albon ( Williams) Ocon ( Alpine) Stroll ( Aston Martin) Bottas ( Alfa Romeo) Piastri ( McLaren) Taunoda ( AlphaTauri) Hulkenberg ( Haas) Zhou ( Alfa Romeo) Magnussen ( Haas) De Vries ( AlphaTauri)

Classifica piloti

Verstappen ( Ola) punti 195 Perez ( Mes) 126 Alonso ( Spa) 117 Hamilton ( Gb) 102 Sainz ( Spa) 68 Russell ( Gb) 65 Leclerc ( Mont) 54 Stroll ( Can) 37 Ocon ( Fra) 29 Gasly ( Fra) 15

Classifica costruttori