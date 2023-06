Alessandria – Giuseppe Aiello Proietto è stato condannato oggi pomeriggio a 16 anni di carcere più cinque di Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per l’omicidio del portiere dell’hotel Londra (davanti alla stazione). La notte del 9 maggio 2022, nella hall dell’Hotel, Aiello Proietto uccise il portiere di notte Alberto Faravelli: lo colpì prima con una statuina Masai e poi, quando ormai era a terra, con tremende percosse (risultate mortali) con un vaso in ceramica.