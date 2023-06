Si presenta alla porta della sua ex impugnando un coltello: bloccato dagli agenti della Polizia Municipale

Valenza – I fatti risalgono alla mattina di venerdì 16 giugno scorso. Un uomo di 50 anni impugnando un coltello da cucina s’è presentato a casa della ex compagna in Via Cavour, ma la donna non gli ha aperto e ha chiamato la polizia locale. L’ira dell’uomo era dovuta a una querela presentata dalla donna nei suoi confronti per minacce. Tempestivo l’intervento degli agenti che sono riusciti a raggiungere l’abitazione riuscendo a immobilizzare il cinquantenne. L’uomo è stato disarmato e portato nel carcere di piazza Don Soria ad Alessandria, con l’accusa di violazione della proprietà privata e minacce.