Si ustiona per spegnere un incendio, lo salvano i pompieri

Mirabello Monferrato – Le fiamme si sono sviluppate con vigore e in poco tempo e si sono sprigionate da un divano, forse per una sigaretta caduta fra i cuscini. Erano le nove di ieri sera quando, in un appartamento in Via Talice, è scoppiato l’incendio e l’uomo che abita l’alloggio è subito intervenuto tentando di spegnerlo ma si è ustionato le mani subendo anche una lieve intossicazione a causa del fumo tossico sprigionato dal rogo. Ha chiamato i pompieri che sono subito giunti sul posto e hanno avuto presto ragione delle fiamme. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale.