Vuole buttarsi dalla finestra ma i pompieri la dissuadono

Alessandria – I pompieri hanno salvato la vita a una donna che stanotte ha minacciato di buttarsi dalla finestra del terrazzo del suo appartamento in Via Viora. L’allarme è stato dato dai vicini di casa. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118. La drammatica opera di dissuasione da parte dei Vigili del Fuoco è durata circa dieci minuti e s’è conclusa positivamente dopo l’una. Ancora ignoti i motivi del tentativo di suicidio per cui i Carabinieri stanno indagando. La donna è stata ricoverata all’ospedale per acertamenti.