Bertoli di Fratelli d’Italia vota insieme al PD: ma la Meloni lo sa?

Novi Ligure – Ieri sera nel corso del primo consiglio comunale della nuova amministrazione a trazione Pd, c’è stata l’elezione del presidente del consiglio, per cui la scelta è caduta sulla bella Teresa Mantero (minigonna rossa, trucco pesante, tacchi a spillo). Nella votazione si sono astenuti oltre alla diretta interessata i gruppi di Lega e Forza Italia all’opposizione. Marco Bertoli che rappresenta fratelli d’Italia, forse abbagliato dalla figheira in rosso, invece ha votato a favore insieme al Pd e alla sinistra. Della serie: la pazzia – o l’astinenza – ha colpito il centrodestra. La Lega, senza obiettare sulla scelta, ha ritenuto che la responsabilità dell’elezione del Presidente del Consiglio spettasse alla maggioranza. In ogni caso non ci stupisce che Bertoli voti con la sinistra, anche se si fa fatica tenendo conto che è un autorevole rappresentante locale del partito della Meloni, mentre va a braccetto coi rappresentanti politici di Elly Schlein. Ne vedremo delle belle.