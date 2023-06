Alessandria – Ieri sera poco prima delle otto i responsabili dell’Alessandria Calcio hanno depositato in Federazione la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Entro il 30 giugno la Covisoc dovrà pronunciarsi sulla regolarità della documentazione allegata. Se qualcosa andasse storto la società ha tempo fino al 5 luglio per fare ricorso.